Mutluluklarını sevenleriyle şimdilik sosyal medyadan paylaşan yeni çift; çok yakında İstanbul ve Rio’da da dost ve akrabaların katılacağı birer düğün daha yapacak.
Biray Dalkıran'dan sürpriz evlilik!
Uzun süredir Amerika’da yaşayan başarılı ve ünlü yönetmen Biray Dalkıran, Brezilya kökenli Manuella Santini ile evlendi.Magazin - 03 Mayıs 2017 11:14
Amerika’nın Venice şehrinde tanışan çift, ilişkilerini Rio ve İstanbul’da da devam ettirdi. Biray Dalkıran ve Manuella Santini, pazartesi günü sürpriz bir şekilde Los Angeles’ta evlendiler ve balayını da orada geçirecekler.
Mutluluklarını sevenleriyle şimdilik sosyal medyadan paylaşan yeni çift; çok yakında İstanbul ve Rio’da da dost ve akrabaların katılacağı birer düğün daha yapacak.
Mutluluklarını sevenleriyle şimdilik sosyal medyadan paylaşan yeni çift; çok yakında İstanbul ve Rio’da da dost ve akrabaların katılacağı birer düğün daha yapacak.
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