Bircan Bali: "Kıza isim bulduk!"

Söylemez Olmaz isimli magazin programında sunuculuk yapan Bircan Bali, doğacak bebeğine koyacağı ismi belirlediklerini duyurdu. Avukat Ömer Gezen'le evli olan sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçekten bu doğru hiç büyümeyen koca bir bebeğim vardı.. Şimdi bir de içimde gün gün büyüyen bir Nar çiçeğim var. Kıza isim bulduk... Tabii ki şimdi yazmıyorum ama bu Corona yüzünden bütün heveslerimiz yarıda kalıyor. Tek duam sağlıkla gelsin #18weeks Not: isimlerden birini siz diğerini ben buldum ortaklaşa hallettik.. Size de sürpriz olsun.. Ama güzel oldu." ifadelerini kullandı.