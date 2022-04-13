“Eşimle anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim, 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama yazın barışma nikâhı tazeleyeceğiz.”
Bircan Bali meğer hiç boşanmamış!
Bircan Bali, Ömer Gezen’le sanıldığı gibi geçtiğimiz yıl boşanmadığını açıkladı. Ünlü sunucu ayrıca bu yaz nikah tazeleyeceklerini de söyledi.
13.04.2022 12:57 Magazin
“Eşimle anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim, 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama yazın barışma nikâhı tazeleyeceğiz.”