Bircan Bali meğer hiç boşanmamış!

Bircan Bali, Ömer Gezen’le sanıldığı gibi geçtiğimiz yıl boşanmadığını açıkladı. Ünlü sunucu ayrıca bu yaz nikah tazeleyeceklerini de söyledi.

13.04.2022 12:57 Magazin

Bircan Bali meğer hiç boşanmamış!
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucularından Bircan Bali, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Bali, kızı Saygı’nın avukat babası Ömer Gezen’le sanıldığı gibi geçtiğimiz yıl boşanmadığını açıkladı:

“Eşimle anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim, 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama yazın barışma nikâhı tazeleyeceğiz.”

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