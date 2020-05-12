Bircan Bali'den boşanma açıklaması!

Doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen ünlü sunucu Bircan Bali, eşi Ömer Gezen ile boşanacakları hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.Snob Magazin'in haberine göre; 5 aylık hamile olan Bircan Bali, "Ömer Bey'le boşanmamız söz konusu değil. Aramızda küçük pürüzler çıkmıştı, ama geride kaldı. Eşimle aramızda sorun yok. Çok mutluyuz. Aramızda sorun olsaydı eşim doğum hediyesi olarak bu cipi alır mıydı?" açıklamasında bulundu. (Kaynak: snobmagazin)