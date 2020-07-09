Bircan Bali'den hamileliğe özel pozlar...

Başarılı magazin sunucusu Bircan Bali, hamileliğinin son haftalarına yaklaşırken özel bir fotoğraf çekimi yaptırdı.

09.07.2020 20:25 Magazin

Bircan Bali'den hamileliğe özel pozlar... Gamze Çelik Yetişkin ve Sevda Özcan'ın objektifi karşısına geçen Bali, kucağına almak için gün saydığı bebeği ile harika pozlar verdi. Hamilelik fotoğraflarını instagram sayfasından paylaşan Bircan Bali'nin bu fotoğrafları kısa sürede rekor beğeni aldı. Bircan Bali, fotoğraflarda güzelliğiyle göz kamaştırdı. Hamileliğinde 30 haftayı geride bırakan Bircan Bali'nin bir kızı olacak.

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