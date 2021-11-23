Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ekranda gösterilirken Bircan Bali bir anda sinirlendi. Yaşanan olayı anlatmadan Derici'ye üstü kapalı gönderme yapan Derici, Sağda solda konuşma. Beni ara teşekkür et tamam mı aşkım?" dedi.
"BENİ KONUŞTURMA"
Bircan Bali, "Arkalarından konuştuğun insanları arayıp dert yanma. Beni konuşturma. İnsanların arkasından konuşup konuşup... Leş" ifadelerini kullandı.
Bircan Bali’den İrem Derici’ye olay sözler!
Bircan Bali yorumcusu olduğu magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da detay vermediği bir olayla ilgili şarkıcı İrem Derici hakkında sert ifadeler kullandı.
23.11.2021 17:19 Magazin