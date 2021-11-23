Bircan Bali’den İrem Derici’ye olay sözler!

Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ekranda gösterilirken Bircan Bali bir anda sinirlendi. Yaşanan olayı anlatmadan Derici'ye üstü kapalı gönderme yapan Derici, Sağda solda konuşma. Beni ara teşekkür et tamam mı aşkım?" dedi.Bircan Bali, "Arkalarından konuştuğun insanları arayıp dert yanma. Beni konuşturma. İnsanların arkasından konuşup konuşup... Leş" ifadelerini kullandı.