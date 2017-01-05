Birce Akalay alyansını çıkardı

Sarp Levendoğlu'ndan ihanet nedeniyle boşanacağı konuşulan oyuncu Birce Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy bir mekanda yemekteydi.

Magazin - 06 Ocak 2017 08:00
Birce Akalay alyansını çıkardı
"Küçük Ağa" dizisinin setinde tanışıp 2014 yılında da nikah masasına Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti, boşanma kararı aldı.


Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!



Çiftin arasındaki sorunlar Akalay'ın Instagram hesabındaki eşiyle olan tüm fotoğraflarını silmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Boşanma haberlerinin basında yer almasının ardından Birce Akalay, ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.

İşte o kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!

Birce Akalay'dan imalı paylaşım!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Şaşırtmaya devam ediyor!
  • Aşkı yeniden mi depreşti?
  • Terör ihbarı Demet'i korkuttu!
  • İkisini de karşısına aldı!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Güne evlilik teklifi damga vurdu!
  • Demet Akalın fena patladı!
  • İzel'den aylar sonra haber var!
  • Sevgilisini öpmeye doyamadı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!