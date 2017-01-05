Birce Akalay alyansını çıkardı
Sarp Levendoğlu'ndan ihanet nedeniyle boşanacağı konuşulan oyuncu Birce Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy bir mekanda yemekteydi.
Magazin - 06 Ocak 2017 08:00
"Küçük Ağa" dizisinin setinde tanışıp 2014 yılında da nikah masasına Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti, boşanma kararı aldı.
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Çiftin arasındaki sorunlar Akalay'ın Instagram hesabındaki eşiyle olan tüm fotoğraflarını silmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Boşanma haberlerinin basında yer almasının ardından Birce Akalay, ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.İşte o kareler;
Birce Akalay'dan imalı paylaşım!
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