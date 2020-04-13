Birce Akalay bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı!

Birce Akalay ile Serkan Altunorak bir derginin Instagram hesabından ortak canlı yayın yaptı. Karantina günlerinde sevenlerine moral vermek isteyen oyuncular canlı yayında karşılıklı sohbet etti. Birce Akalay hastalığı yüzünden evde durmasının kendisi için çok zor olduğunu belirtince güzel oyuncunun bilinmeyen hastalığı da ortaya çıkmış oldu.Akalay, "Klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi.