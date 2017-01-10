Birce Akalay boşanma sorusuna ne yanıt verdi?

Eşi Sarp Levendoğlu’nun ihaneti sonrası boşanma kararı aldığı söylenen Birce Akalay, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi.

Magazin - 11 Ocak 2017 07:00
Birce Akalay boşanma sorusuna ne yanıt verdi?
Sıkıntılı günler geçiren Birce Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Alev Meral Tokgöz’le Akmerkez’deydi. Akalay, gazetecileri fark edince yanlarına gelerek ayaküstü sohbet etti.


Eşi Sarp Levendoğlu ile evliliği bitme noktasına gelen Akalay, boşanma kararıyla ilgili sorulara "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Mahkeme sonuçlansa dahi konuşmayacağım." yanıtını verdi.

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