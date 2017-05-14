Birce Akalay, Can Tunalı'yla ilk kez görüntülendi

Hafta sonu Çeşme’de düzenlenen bir festivale katılan Birce Akalay, yeni aşkı Can Tunalı ile ilk kez görüntülendi.

Magazin - 14 Mayıs 2017 20:00
Güzel oyuncu Birce Akalay, oyuncu Sarp Levendoğlu’ndan boşandıktan sonra yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.

Geride bıraktığımız kış, ışık hızında boşanan ünlü çift, bir süredir sessizliğini koruyordu. Özellikle magazine konu olmamak için popüler mekanlardan uzak duran ikiliden ilk bomba Birce Akalay'dan geldi.

İşte Birce Akalay'ın aşkı

İşte Birce Akalay'ın aşkı



Bir süredir Can Tunalı ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni aşkıyla hafta sonu Çeşme’de düzenlenen BeStyle magazine festivaline katıldı. Sevgililerin görüntüleri bugün Kanal D’deki ‘Magazin D’ programında ekrana geldi.


Akalay, sevgilisi Can Tunalı ile dans etti. Akalay, deniz sezonunu da açtı. Yeni aşkı ile alakalı haberler ortaya çıktığından beri, Birce Akalay'dan ilişkiyi doğrular ya da yalanlar bir açıklama gelmemişti. Akalay ve Levendoğlu’nun 2.5 yıllık evlilikleri Ocak ayında bitmişti.


İhanet var mı, yok mu?

İhanet var mı, yok mu?
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