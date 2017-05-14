Birce Akalay, Can Tunalı'yla ilk kez görüntülendi

Magazin - 14 Mayıs 2017 20:00

İşte Birce Akalay'ın aşkı

İhanet var mı, yok mu?

Güzel oyuncu Birce Akalay, oyuncu Sarp Levendoğlu’ndan boşandıktan sonra yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.Geride bıraktığımız kış, ışık hızında boşanan ünlü çift, bir süredir sessizliğini koruyordu. Özellikle magazine konu olmamak için popüler mekanlardan uzak duran ikiliden ilk bomba Birce Akalay'dan geldi.Bir süredir Can Tunalı ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni aşkıyla hafta sonu Çeşme’de düzenlenen BeStyle magazine festivaline katıldı. Sevgililerin görüntüleri bugün Kanal D’deki ‘Magazin D’ programında ekrana geldi.Akalay, sevgilisi Can Tunalı ile dans etti. Akalay, deniz sezonunu da açtı. Yeni aşkı ile alakalı haberler ortaya çıktığından beri, Birce Akalay'dan ilişkiyi doğrular ya da yalanlar bir açıklama gelmemişti. Akalay ve Levendoğlu’nun 2.5 yıllık evlilikleri Ocak ayında bitmişti.