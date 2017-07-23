Birce Akalay fırıncı olacak

Magazin - 23 Temmuz 2017 16:30

Birce Akalay, Bodrum'da bir araya geldiği Oktay Kaynarca'ya pastane projesinden bahsetti.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziyle kariyerinde önemli bir adım daha atan Oktay Kaynarca şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı keyifli karelerle set yorgunluğunu attığını gösteren Oktay Kaynarca, kimi zaman da ünlü dostlarıyla çektiği selfieleri paylaşıyor takipçileriyle…Bunun son örneğini Birce Akalay'la çektiği selfieyi paylaşarak gösterdi. Kafa kafaya verdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Oktay Kaynarca buna düştüğü, ''Bircekız da bi alem! Fırın açacağım diye tutturmuş.'' notuyla Birce Akalay'ın hayallerini duyurdu.