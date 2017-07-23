Birce Akalay fırıncı olacak

Oktay Kaynarca Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla Birce Akalay'ın hayallerini duyurdu.

Magazin - 23 Temmuz 2017 16:30
Birce Akalay fırıncı olacak
Birce Akalay, Bodrum'da bir araya geldiği Oktay Kaynarca'ya pastane projesinden bahsetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziyle kariyerinde önemli bir adım daha atan Oktay Kaynarca şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı keyifli karelerle set yorgunluğunu attığını gösteren Oktay Kaynarca, kimi zaman da ünlü dostlarıyla çektiği selfieleri paylaşıyor takipçileriyle…

Bunun son örneğini Birce Akalay'la çektiği selfieyi paylaşarak gösterdi. Kafa kafaya verdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Oktay Kaynarca buna düştüğü, ''Bircekız da bi alem! Fırın açacağım diye tutturmuş.'' notuyla Birce Akalay'ın hayallerini duyurdu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Mustafa Ceceli'den aşk paylaşımı!
  • Hande Erçel dizi için diyete girdi!
  • Zehra Çilingiroğlu'nun iştahı açık!
  • Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk!
  • Doğum günü için çifte kutlama!
  • Survıvor Adem'den ilginç itiraflar
  • Azra’ya bekarlığa veda partisi!
  • İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı
  • Selin İmer hamile mi?
  • Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ünlü çift kuralı yine bozmadı!
  • Alişan'dan eleştirilere sert yanıt!
  • '3 Adam'dan açıklama var!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki
  • İşte Şeyma Subaşı'nın düğün planı!
  • İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!
  • Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!
Ünlü çift kuralı yine bozmadı!