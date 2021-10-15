Birce Akalay: "Hayatım film olabilirdi"

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına katılan Birce Akalay, hayatının ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın filmlerine konu olabileceğini söyledi.

15.10.2021 18:03 Magazin

Birce Akalay: "Hayatım film olabilirdi" Oyuncu Birce Akalay, Hakan Gence’nin Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren oyuncu, “Hayatım bir Pedro Almodóvar filmi olabilirdi. Çünkü hayatı sevdiklerimle ve dostlarımla paylaştıkça mutlu oluyorum” dedi.

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Anı yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Akalay, sinirlendiğinde çok ağladığını ve çaresizliğe dayanamadığını da anlattı.

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Konu özel hayatına gelince “Yaşadığım her ilişki beni hep tamamladı. Beni tamamlamayan hiçbir şeyi yaşamadım” diyen oyuncu ilişkisiyle ilgili beklentilerini de şu sözlerle paylaştı: “Centilmenlik hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Romantizm onunla geliyor. Tutku da olmazsa olmaz.”

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