Birce Akalay: "Hayatım film olabilirdi"

Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı kuzenler ama görüşmüyorlar!
Anı yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Akalay, sinirlendiğinde çok ağladığını ve çaresizliğe dayanamadığını da anlattı.
Birce Akalay bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı!
Konu özel hayatına gelince “Yaşadığım her ilişki beni hep tamamladı. Beni tamamlamayan hiçbir şeyi yaşamadım” diyen oyuncu ilişkisiyle ilgili beklentilerini de şu sözlerle paylaştı: “Centilmenlik hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Romantizm onunla geliyor. Tutku da olmazsa olmaz.”
Birce Akalay: "10 günde 100.000 km yapmış gibiyim"