Magazin - 26 Ocak 2017 12:00

Eşi Sarp Levendoğlu'ndan boşandıktan sonra ilk iş olarak Sarp dövmesini sildiren Birce Akalay kendini müziğe verdi.Ayrılık acısını bir nebze de olsa dindirmek isteyen Akalay, bu kez çareyi şarkı söylemekte buldu.Daha önce birçok kez şarkı söyleyerek şarkıcılık anlamındaki marifetlerini gözler önüne seren Birce Akalay, son dönemde ise Evrimcan Gündüz ile birlikte akustik eserler seslendiriyor.