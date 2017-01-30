Birce Akalay: Lütfen siz de bana saygı duyun!

Magazin - 30 Ocak 2017 10:15

Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan güzel yıldız magazin gazetecilerini kırmayarak onların sorularını yanıtlamak için mekanın kapısına çıktı. Fakat eski eşi Sarp Levendoğlu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Akalay, “Arkadaşlar hepinize saygı duyuyorum, lütfen siz de bana saygı duyun. Bu konu benim için kapanmıştır. Başka güzel şeyler sorun, konuşalım” dedi.