Birce Akalay öğrencilik günlerine döndü!

Mehmet Turgut ile “Haberim Yokmuş Gibi Çek”in yeni bölümü, Youtube'da 5 Şubat Pazar günü yayına giriyor.

Magazin - 03 Şubat 2017 16:21
Birce Akalay öğrencilik günlerine döndü!
Birce Akalay’ın konuk olduğu yeni bölümünde portfolyo çekimlerinin nasıl gerçekleştiğinin sırları ortaya çıktı! Birce Akalay’ın hem öğrencilik günlerine geri döndüğü hem de modellik yaptığı anlarda Turgut'un stüdyosunda bir birinden güzel kareler yakalandı.

İnternet üzerinden yayınlanan “Haberim Yokmuş Gibi Çek”; dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Mehmet Turgut’un konuklarının fotoğraf çektiği programın bu bölümüne konuk olan güzel oyuncu Birce Akalay, Turgut’tan portfolyo çekmenin inceliklerini öğrenmek için kolları sıvadı. Mehmet Turgut ile Birce Akalay bol bol fotoğraf çekerken bir yandan da portfolyo çekimlerindeki sadeliğin önemine değinip, farklı ışıklar ile bir portrenin insan yüzündeki etkilerini konuştular.

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