Birce Akalay: Özgür olmak için..!

Magazin - 11 Ocak 2017 21:37

2 yıllık eşi Sarp Levendoğlu'ndan ihanet nedeniyle boşanma kararı aldığı konuşulan güzel oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından anlamlı sözler paylaşamaya devam ediyor. Sıkıntılı günler geçirdiği bilinen Akalar, son olarak salıncakta otururken çekilmiş bir fotoğrafını altında "Özgür olmak için büyümek istedim küçükken" yazısıyla birlikte paylaştı.