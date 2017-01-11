Birce Akalay: Özgür olmak için..!

Eşi Sarp Levendoğlu ile boşanma aşamasına gelen Birce Akalay, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.

Magazin - 11 Ocak 2017 21:37
Birce Akalay: Özgür olmak için..!
2 yıllık eşi Sarp Levendoğlu'ndan ihanet nedeniyle boşanma kararı aldığı konuşulan güzel oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından anlamlı sözler paylaşamaya devam ediyor. Sıkıntılı günler geçirdiği bilinen Akalar, son olarak salıncakta otururken çekilmiş bir fotoğrafını altında "Özgür olmak için büyümek istedim küçükken" yazısıyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;
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Bağlantılar: Birce Akalay

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