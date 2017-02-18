Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile yaşadığı evi boşalttı!

Ünlü oyuncu Bebek'teki evinden taşındı, Instagram'da duygusal bir mesaj yayınladı.

Magazin - 18 Şubat 2017 13:36
Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile yaşadığı evi boşalttı!
3 yıl önce evlendiği eşi Sarp Levendoğlu'ndan geçtiğimiz ay boşanan Birce Akalay, Bebek'te eşiyle birlikte oturdu evi boşalttı. 'Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan güzel oyuncu evinin penceresinden çektiği son fotoğrafı da duygusal bir mesajla sosyal medya hesabında paylaştı.

Birce Akalay Instagram hesabından şöyle yazdı:

"En çok,sabah erken uyandığımda ve akşamın sürpriz bir saatinde bana hediye ettiğin altın güneş ve ay'ı seyire dalma imkanımı, kafamı bahçeye uzattığımda rüzgarı koklayıp o gün poyraz mı, lodos mu anlamayı, bulut boğaza indiğinde kendimi gökyüzünde hisettirmeni, karşı komşumun bacasına konan beyaz sokak çocuklarımı, penceremden evime dolan buram buram yasemin, bahçeme dağılan lavanta kokusunu, en sevdiğim şehrin gerdanından süzülen gemilerin sirenlerini sanki onlarla seyir ediyormuşum gibi duymayı, her minderime tüneyen ve evime kendi eviymiş gibi girip çıkacak kadar bana güvenen misafir kedileri özleyeceğim... Şükürler olsun gördüğüm her güzel güne..."

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