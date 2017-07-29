Tatillerine Bodrum’da devam eden çift önceki gün Gümüşlük’teydi. Akşamüzeri denize giren ikili, sudan çıktıktan sonra aşka geldi.
Çevredekilere aldırış etmeden öpüşen sevgililer, üzerlerini değiştirdikten sonra bir balıkçıya geçip baş başa yemek yedi.
Kaynak:milliyet.com.tr
haberturk.com
Birce Akalay ve Can Tunalı dudak dudağa!
Birce Akalay ve Can Tunalı aşkı doludizgin devam ediyor.Magazin - 29 Temmuz 2017 10:02
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Birce Akalay, Can Tunalı, aşk, öpüşme, dudak dudağa
MAGAZİN HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Ebru Şallı'ya 'Çıplak fotoğraf' davasında ikinci şok
- Hatice Şendil: Önce oğlum sonra dizi
- Bestemsu Özdemir'den aşk itirafı!
- Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
- Çağla Şıkel'in ayrılığı kısa sürdü!
- Mustafa Ceceli: Daha balayına çıkmadık
- Hadise'den Gülşen'e şampiyon yanıtı!
- İbrahim Çelikkol korkuttu!
- Celeste Barber, ünlülerle böyle dalga geçiyor!