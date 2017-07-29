Birce Akalay ve Can Tunalı dudak dudağa!

Birce Akalay ve Can Tunalı aşkı doludizgin devam ediyor.

Magazin - 29 Temmuz 2017 10:02
Birce Akalay ve Can Tunalı dudak dudağa!
Tatillerine Bodrum’da devam eden çift önceki gün Gümüşlük’teydi. Akşamüzeri denize giren ikili, sudan çıktıktan sonra aşka geldi.

Çevredekilere aldırış etmeden öpüşen sevgililer, üzerlerini değiştirdikten sonra bir balıkçıya geçip baş başa yemek yedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:milliyet.com.tr
haberturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"

40 derece sıcakta böyle giyindi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Çıplak fotoğraf' davasında şok
  • "Önce oğlum sonra dizi..."
  • Bestemsu Özdemir'den aşk itirafı!
  • Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
  • Çağla Şıkel'in ayrılığı kısa sürdü!
  • "Daha balayına çıkmadık..."
  • Hadise'den 'şampiyon' yanıtı!
  • İbrahim Çelikkol korkuttu!
  • Ünlülerle böyle dalga geçiyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!
  • Ashley Graham'ın dolgun gururu!
  • Şeyma Subaşı'dan estetik ve Photoshop cevabı
  • Merve Özbey: Boyum kısa, ne yapayım?
  • Gonca Akkuş, Uğur Akkuş'a 4 ay yaklaşamayacak!
  • Show TV'ye Dünya Güzellerim cezası!
  • Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?
  • Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!