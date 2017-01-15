Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Adalar'ı seçti!

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun boşanmasıyla ilgili önemli detay ortaya çıktı.

Magazin - 15 Ocak 2017 13:38
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Adalar'ı seçti!
Birce Akalay kendisi gibi oyuncu olan eşi Sarp Levendoğlu'yla sessiz sedasız boşanmaya hazırlanıyor… Levendoğlu'yla 2014 yılında nikah masasına oturan Akalay, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla ayrılık kararı aldı.

İŞTE BOŞANMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAY

Geçtiğimiz günlerde "şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açan güzel oyuncu, ayrılık sorularına sessiz kalsa da boşanma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASI ADALAR ADLİYESİ'NDE GÖRÜLECEK

İddiaya göre Birce Akalay'la Sarp Levendoğlu'nun boşanma davası İstanbul Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek. Son günlerde basında sık sık boşanma haberiyle yer almaktan dolayı bunalıma girdiği öne sürülen Akalay'ın boşanma davasından sonra gazetecilere yakalanmamak için böyle bir tercih yaptığı öğrenildi.

3 yıl önce Okan Bayülgen'le Şirin Ediger de 6 yıllık evliliklerini Adalar Adliyesi'nde sessiz sedasız bir şekilde sonlandırarak basının yoğun ilgisinden kaçmıştı.

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Kaynak:sabah.com.tr
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