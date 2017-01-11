Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu anlaşmalı boşanıyor!

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay ikilisi boşanmak için adliyenin yolunu tuttu.

Magazin - 12 Ocak 2017 07:00
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu anlaşmalı boşanıyor!
Üç yıl önce evlenen Birce Akalay, önceki gün mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, ‘Şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasında herhangi bir maddi-manevi tazminatla, nafaka talebinde bulunmadı.

Birce Akalay boşanma sorusuna ne yanıt verdi?

Birce Akalay boşanma sorusuna ne yanıt verdi?



Tazminat istemediler

Boşanma protokolünde taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları aralarında paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının da bulunmadığını ifade etti. Dilekçelerini mahkemeye sunan çift, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkarak boşanacaklar.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Birce Akalay: Özgür olmak için..!

Birce Akalay: Özgür olmak için..!



Kaynak:aksam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İşte Meryem'in bebeklik halleri...
  • Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!
  • Bakın Murat ne cevap verdi?
  • Deniz'in karnına demir saplandı!
  • Cem Yılmaz onaylı...
  • Petekkaya'dan müthiş yorum!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Cem Yılmaz'ın çocuklarla deneyi!
  • Burcu Esmersoy'un gözyaşları
  • Silahı kendi kafasına dayadı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gülşen anne oldu!
  • Kötü haberi böyle duyurdu!
  • Nurella İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor?
  • Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!
  • Bambaşka bir Zehra oldu!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
Gülşen anne oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...
  • Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!
  • Murat ile Merve sosyal medyada birbirlerine kur yaptı!
  • Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı!
  • "Deli Aşk" filminin ilk tanıtımı yayınlandı!
  • Erkan Petekkaya'dan müthiş yorum!
  • Yasemin Allen'den geri dönüş müjdesi!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...