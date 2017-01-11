Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu anlaşmalı boşanıyor!
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay ikilisi boşanmak için adliyenin yolunu tuttu.
Magazin - 12 Ocak 2017 07:00
Üç yıl önce evlenen Birce Akalay, önceki gün mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, ‘Şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasında herhangi bir maddi-manevi tazminatla, nafaka talebinde bulunmadı.
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Boşanma protokolünde taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları aralarında paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının da bulunmadığını ifade etti. Dilekçelerini mahkemeye sunan çift, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkarak boşanacaklar.
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Kaynak:aksam.com.tr
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