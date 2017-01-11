Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu anlaşmalı boşanıyor!

Magazin - 12 Ocak 2017 07:00

Birce Akalay boşanma sorusuna ne yanıt verdi?

Birce Akalay: Özgür olmak için..!

Üç yıl önce evlenen Birce Akalay, önceki gün mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, ‘Şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasında herhangi bir maddi-manevi tazminatla, nafaka talebinde bulunmadı.Boşanma protokolünde taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları aralarında paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının da bulunmadığını ifade etti. Dilekçelerini mahkemeye sunan çift, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkarak boşanacaklar.Kaynak:aksam.com.tr