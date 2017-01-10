Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Dedikodu - 10 Ocak 2017 11:01
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
Boşanmak için avukatlarına vekalet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI
BU aşk burada bitmez! Başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu.


İddiaya göre, Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşayan Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.

KAPILARI TAMAMEN KAPATMADILAR
Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Akalay, sosyal medyada eşinin fotoğraflarını ve kolundan ismini sildirmesine rağmen dilekçesini işleme koydurmadı.

Boşanma protokolüne de yanaşmayan oyuncunun bu hamlesi Levendoğlu’nu şaşırttı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin birbirlerine kapıları tamamen kapatmadıkları öğrenildi.

‘BEN YIKMADIM’
Levendoğlu ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Derya Şensoy’un yakın çevresine “Onların yuvasını ben yıkmadım” diye dert yandığı ortaya çıktı.


Sarp Levendoğlu’nun, eşi Birce Akalay’ın sürpriz hamlesi sonrası nasıl bir adım atacağı büyük merak konusu.

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Kaynak:haberturk.com
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