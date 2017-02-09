Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı

Evliliklerini sonlandıran Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergide bile ayrı düştü..

Magazin - 10 Şubat 2017 05:00
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
Yardıma ihtiyaç duyan okullara dikkat çekmek amacıyla bir AVM’de hazırlanan ‘Geleceğe Işık Tut’ sergisi ziyaretçilere açıldı.

Palladium Ataşehir alışveriş merkezinde yardıma ihtiyaç duyan okullara dikkat çekmek amacıyla 'Geleceğe Işık Tut' sergisi ziyaretçilere açıldı. Sergide kısa süre önce boşanan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun fotoğrafları da yer aldı.

Sergi alanında fotoğrafları olduğu için serginin açılış davetli olan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu açılışa katılmadı.

Mazeret bildirerek açılışa katılmayan ünlü çiftin portreleri görülünce meraklı gözler de bu ikiliyi aradı.





2 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşandı!

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