Birce Akalay'ın alyansı var!

Önceki gecce Asmalımescit’teki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Birce Akalay'ın sol elindeki alyansla dikkat çekti.

Magazin - 28 Temmuz 2017 08:30
Birce Akalay'ın alyansı var!
Güzel oyuncu Birce Akalay, önceki gecce Asmalımescit’teydi. Birce Akalay, önceki gecce Asmalımescit’teki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyuncu, çıkışta özel şoförlü aracına binerken görüntülendi. Sarp Levendoğlu’ndan ayrıldıktan sonra Can Tunalı’yla aşk yaşamaya başlayan Akalay, sol elindeki alyansla dikkat çekti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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