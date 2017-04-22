Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!

Magazin - 22 Nisan 2017 14:37

@BrcAkalay O kadar çok bilgi akıyor ki şu mecradan beynime 3-5 http://dakikada.Art ık telefonu elime almaya korkuyorum.140 karakterden açılıyor ++

@BrcAkalay sayfalarca gerekli gereksiz bilgi,çoğu abartılı anlatımlarla aklımı dolduruyor.Mutlu eden bir satır bile yok üstelik.Hepimiz hastayız asında

@BrcAkalay Hastalanıyoruz.Okumak gün içinde defalarca gerçekleştirdiğin,seçerek değil de maruz kalarak yaptığın bir eylem haline dönüşüyor. ++

@BrcAkalay Hemen olmasada aynı gün içerisinde unutmaya yöneliyorsun,böylelikle hazinedeki bilgilerde unuttuklarınla birlikte etrafa saçılıyor.

@BrcAkalay Artık her şeyi daha çabuk unutuyoruz,numaralar,isimler,adresler,gerekli bilgiler..Gittikçe daha da hastalanıyoruz..

Birce Akalay, bugün Twitter sayfasından takipçilerine Twitter'ı şikayet etti. Ünlü oyuncu sayfasına "O kadar çok bilgi akıyor ki şu mecradan beynime 3-5 dakikada. Artık telefonu elime almaya korkuyorum" yazdı.İşte Birce Akalay'ın o açıklamaları: