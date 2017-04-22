Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!

Birce Akalay Twitter sayfasından takipçilerine Twitter'ı şikayet etti.

Magazin - 22 Nisan 2017 14:37
Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
Birce Akalay, bugün Twitter sayfasından takipçilerine Twitter'ı şikayet etti. Ünlü oyuncu sayfasına "O kadar çok bilgi akıyor ki şu mecradan beynime 3-5 dakikada. Artık telefonu elime almaya korkuyorum" yazdı.

İşte Birce Akalay'ın o açıklamaları:

@BrcAkalay
O kadar çok bilgi akıyor ki şu mecradan beynime 3-5 http://dakikada.Art ık telefonu elime almaya korkuyorum.140 karakterden açılıyor ++

@BrcAkalay
sayfalarca gerekli gereksiz bilgi,çoğu abartılı anlatımlarla aklımı dolduruyor.Mutlu eden bir satır bile yok üstelik.Hepimiz hastayız asında

@BrcAkalay
Hastalanıyoruz.Okumak gün içinde defalarca gerçekleştirdiğin,seçerek değil de maruz kalarak yaptığın bir eylem haline dönüşüyor. ++

@BrcAkalay
Hemen olmasada aynı gün içerisinde unutmaya yöneliyorsun,böylelikle hazinedeki bilgilerde unuttuklarınla birlikte etrafa saçılıyor.

@BrcAkalay
Artık her şeyi daha çabuk unutuyoruz,numaralar,isimler,adresler,gerekli bilgiler..Gittikçe daha da hastalanıyoruz..
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Birce Akalay

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sinan'dan doğum günü kutlaması!
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
  • Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
  • "Beren'le hala sevgili gibiyiz"
  • Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
  • Hakan Çalhanoğlu imzayı attı!
  • Eşinin bir dediğini iki etmiyor...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!