Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!

İşte Birce Akalay'ın o açıklamaları:
O kadar çok bilgi akıyor ki şu mecradan beynime 3-5 http://dakikada.Art ık telefonu elime almaya korkuyorum.140 karakterden açılıyor ++
sayfalarca gerekli gereksiz bilgi,çoğu abartılı anlatımlarla aklımı dolduruyor.Mutlu eden bir satır bile yok üstelik.Hepimiz hastayız asında
Hastalanıyoruz.Okumak gün içinde defalarca gerçekleştirdiğin,seçerek değil de maruz kalarak yaptığın bir eylem haline dönüşüyor. ++
Hemen olmasada aynı gün içerisinde unutmaya yöneliyorsun,böylelikle hazinedeki bilgilerde unuttuklarınla birlikte etrafa saçılıyor.
Artık her şeyi daha çabuk unutuyoruz,numaralar,isimler,adresler,gerekli bilgiler..Gittikçe daha da hastalanıyoruz..