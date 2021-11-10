Birce Akalay’ın yeni projesi belli oldu!

Birce Akalay bu sezon Sare karakteriyle “Son Yaz” dizisine katılmış ancak projenin ekran ömrü çok kısa sürmüştü.Geçen yaz Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “Kuş Uçuşu” dizisinde bir televizyoncuyu oynayan başarılı oyuncu yine dijital bir projeye “Evet” dedi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birce Akalay, Türk televizyon tarihinin köşetaşı projelerine imza atan duayen yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz’la el sıkıştı.Geçmişte çektiği Kanıt ve Çember dizilerinin tekrarları hâlâ çok izlenen Abdullah Oğuz’un dijital dizisinin adı “Mezarlık”….Oyuncu seçimi süren “Mezarlık” dizisi kadın cinayetlerini konu alıyor.