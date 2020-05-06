Oyuncu Birkan Sokullu önceki gün Arnavutköy’deydi. Manavdan meyve alışverişi yapan oyuncunun maske ve eldivenlerini taktığı dikkatlerden kaçmadı. Sokullu, evinde izole olduğunu söyledi: “45 gündür evdeyim. İlk defa alışverişe çıktım. Evde kitap okuyarak vakit geçiriyorum. Bol bol da yemek yapıyorum” dedi.
Birkan Sokullu: "45 gün sonra ilk kez..."
Oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de bir manavdan alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Sokullu'nun koronavirüse karşı aldığı önlemler dikkat çekti.
06.05.2020 14:49 Magazin