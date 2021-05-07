'Bizi Ayıran Çizgi'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Bizi Ayıran Çizgi’nin geçtiğimiz bölümünde, Sinem ve Sinan yaşanan korkunç terör patlaması sonrasında yeniden bir araya gelmişti. Dizi hayranlarının heyecanla izlediği bu bölümün ardından şimdi ise ikili, metroda baş başa yolculuk ederken duygu yüklü bir sohbete dalıyorlar. Sinan, hüzünlü ama umut dolu bir şekilde, bulundukları anı gerçek kılmaya çalışıyor. Sinem ise bir şeylerin gerçekdışı olduğunu sezinlese de, Sinan’ın yanında kalbini açmaktan çekinmiyor.Sinem, İstanbul’da yaşanan bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybeder. Sinem’in ölüm haberini almasıyla birlikte günden güne hayatla ve gerçekle bağı kopmaya başlayan sevgilisi Sinan, Sinem ile kendisini ayıran çizgiye geri dönmeli ve Sinem'i kurtarmalıdır. Senaryosunu Tolga Afşin Kaya ve Murat Onur kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu Bizi Ayıran Çizgi yeni bölümleriyle her Cumartesi GAİN’de.