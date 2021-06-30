BKM Yaz Etkinlikleri başlıyor!

01 Temmuz’da başlayacak olan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması’nın fiziksel mekanı olarak seçilen ve BKM’nin Yaz Etkinlikleri takviminden açıkladığı ilk iki performansla İstanbullular’ın yaz aylarındaki yeni buluşma noktası olacağını kesinleştiren Uniq’te yaz dolu dolu…Uniq Açıkhava’da bu yaz Türkiye’nin en ünlü isimleri sahne alacak.Kenan Doğulu, 14 Temmuz’da bu yılın ilk İstanbul konseriyle ilk kez Uniq Açıkhava’da olacak. 17 Temmuz’da bir ilk daha yaşanacak. Şener Şen, kapalı gişe oynayan oyunu “Zengin Mutfağı” ile uzun bir aradan sonra ilk kez Uniq Açıkhava’da tiyatroseverlerle buluşacak.Özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak. Konser, tiyatro ve sinema keyfi programı çok yakında açıklanacak.