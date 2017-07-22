Kaslı vücuduyla tüm bakışları üzerine toplayan Ataizi, arkadaşlarıyla sohbet edip keyifli vakit geçirirken, sık sık denize girmeyi de ihmal etmedi.
İstanköy Adası açıklarındaki deprem Bodrum’da paniğe sebep olurken, deprem sabahı evinin bahçesinde görüntülenen Ataizi’nin, oğlu Leo’yu teselli etmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak:haberturk.com
Bodrum güzeli Hande Ataizi!
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de bir plajda görüntülendi.Magazin - 22 Temmuz 2017 13:36
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