Bodrum ısındı, sahiller doldu!

Bodrum'da aniden bastıran sıcaklar sahillerin yerli ve yabancı turistlerle dolmasını sağladı. Plajlardaki görüntüler yaz aylarını aratmazken esnaf da rahat nefes almaya başladı.

Yaşam - 29 Nisan 2017 11:23
Bodrum ısındı, sahiller doldu!
Bodrum ilçesinde perşembe gününden itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü. İsrail, Suudi Arabistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Belçika'dan gelen turistlerle, yerli turistler sıcak havanın etkisi ile Bodrum çarşı merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girdi, güneşlendi, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Belçikalı turistlerin denize girdiği yerde çarşaflı turistler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi tura çıkarken, biçok turist de su sporu yaptı. Fransız turist kadının karnında uyuyakalan minik bir çocuk ise dikkat çekti.

Bodrum'a son bir hafta içerisinde kara, deniz ve hava yolu ile yaklaşık 11 bin turist geldiği belirtildi. Çarşı esnafının yüzü gülmeye başladığını ifade eden Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Zararın neresinden dönersek kardır, asla umudumuzu yitirmedik. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Bodrumlu turizmciler olarak el ele verdik bu krizi de atlatacağız. Bodrum'un eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Bodrum, sahil, yaz

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