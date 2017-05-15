"Bodrum Masalı"na 3. albüm!

"Bodrum Masalı" dizisi 3. albümünü çıkardı.

Müzik - 15 Mayıs 2017 13:01

TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Toprak Sağlam, Dilan Çiçek Deniz, Hilmicem İntepe’nin rol aldığı “Bodrum Masalı”nın dokuz parçadan oluşan “Bodrum Masalı Vol. 3” dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı! Los Angeles’ta yaşayan, Altın Portakal ödüllü müzisyenler Hasan Özsüt ve Işıl Özsüt imzası taşıyan parçaların tamamının müzik ve düzenlemeleri sanatçılara ait.



Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Bodrum Masalı”nı Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor.



Her Pazar akşamı 60 dakika olarak saat 20:00’de Kanal D’de ekrana gelen “Bodrum Masalı”nın “Bodrum Masalı Vol. 3” dizi müzikleri albümü tüm dijital platformlardan indirilebilir ve dinlenebilir.

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