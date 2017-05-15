"Bodrum Masalı"na 3. albüm!

"Bodrum Masalı" dizisi 3. albümünü çıkardı.

Müzik - 15 Mayıs 2017 13:01
"Bodrum Masalı"na 3. albüm!
TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Toprak Sağlam, Dilan Çiçek Deniz, Hilmicem İntepe’nin rol aldığı “Bodrum Masalı”nın dokuz parçadan oluşan “Bodrum Masalı Vol. 3” dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı! Los Angeles’ta yaşayan, Altın Portakal ödüllü müzisyenler Hasan Özsüt ve Işıl Özsüt imzası taşıyan parçaların tamamının müzik ve düzenlemeleri sanatçılara ait.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Bodrum Masalı”nı Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor.

Her Pazar akşamı 60 dakika olarak saat 20:00’de Kanal D’de ekrana gelen “Bodrum Masalı”nın “Bodrum Masalı Vol. 3” dizi müzikleri albümü tüm dijital platformlardan indirilebilir ve dinlenebilir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!

MÜZİK HABERLERİ

  • İbrahim Erkal'ın son görüntüleri...
  • Müzikleri ön satışa çıktı!
  • Gülben Ergen'in sahnede şıklığı
  • Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!
  • Soner Olgun'dan yeni klip!
  • İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
  • Tarkan, Marıah Carey'i katladı!
  • Baha "Aşka Devam" diyor!
  • 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
  • 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
  • Demet Akalın Gülşen'in oğlu Benan'ı böyle paylaştı!
  • Charlotte McKinney çok cesur
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!