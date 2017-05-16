Bodrum Masalı'nda flaş ayrılık!

Bodrum Masalı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.

Dizi - 16 Mayıs 2017 20:40
Bodrum Masalı'nda flaş ayrılık!
Kanal D'nin başarılı yapımı Bodrum Masalı'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek olan sevilen diziin yapımcılığını TMC Film üstleniyor.

Sevilen dizinin başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Aslıhan Gürbüz, Toprak Sağlam, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Şenler, Hilmicem İntepe ve Basri Albayrak’ın gibi birçok isim oynuyor.

BODRUM MASALI FİNALİ NE ZAMAN?
Kanal D'nin gençlik dizisi Bodrum Masalı 3 bölüm sonra final yapacak.

DİZİDE SÜRPRİZ AYRILIK
Birçok genç oyuncuya yer veren yapımda flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide Uzay karakterini oynayan Serhan Onat, finale kısa bir süre kala vedaya hazırlanıyor.

Bodrum Masalı, yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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