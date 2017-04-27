Kanal D’de ekrana gelen "Bodrum Masalı"ndan sevindirici bir haber geldi.
Geçtiğimiz haftalarda süresi 60 dakikaya indirilen "Bodrum Masalı", eski düzenine döndü. Yeni gelişmeye göre dizi, bu Pazar akşamı özetsiz olarak saat 20.00'de ekrana gelecek.
Önümüzdeki haftadan sonra da yine eski düzeninde izleyicileriyle buluşacak.
Bodrum Masalı'ndan sevindiren haber!
Geçtiğimiz haftalarda süresi 1 saate düşürülen "Bodrum Masalı"ndan takipçilerine sevindirici bir haber geldi.Dizi - 28 Nisan 2017 04:00
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