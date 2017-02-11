Bodrum Masalı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Dizi - 11 Şubat 2017 13:47

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu Serhan Onat hastanelik oldu. Dizinin çekimleri için Bodrum'da bulunan oyuncu önceki gecce ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Muayenesinin ardından serum bağlanan oyuncunun gecceyi hastanede geçirdiği öğrenildi. Serhan Onat, Bodrum Masalı'nda Uzay karakterini canlandırıyor.