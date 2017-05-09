Bodrum ve İzmir'i fırtına vurdu!

Yaşam - 09 Mayıs 2017 15:17

Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına Bodrum ve İzmir şehirlerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri iptal edildi, Birinci Kordon'daki etkinlik çadırları da uçtu. Yüksek kesimlerde hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kent merkezinde 70 kilometre hıza ulaşan lodosun, yüksek kesimlerdeki hızı ise 90 kilometreyi aştı. Denizdeki fırtına nedeniyle de İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 12.30'dan itibaren iptal edildi. Bunun yanı sıra, çok büyük zarara neden olmasa da lodos nedeniyle Birinci Kordon'daki bazı etkinlik çadırları uçtu. Vatandaşlar da deniz kenarında yürüdükleri sırada zor anlar yaşadı.Bodrum'da bu sabah başlayarak öğle saatlerinde hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kenttekiler yolda yürümekte zorluk çekti. Sahillerde ve plajlarda sezonu açan restoran ve otellerin masa ile sandalyeleri sürüklendi. Esnaftan bazıları, şezlonglarını denizden topladı. Sahilden 80 metre açıkta demirli olan 'Çılgın' isimli 18 metrelik motor yat, demir tarayarak karaya kadar geldi ve su alıp batmaya başladı. Ağır hasar alan yatı kurtarmaya çalışan gemiciler, çok zor anlar yaşadı.Kaynak:DHA