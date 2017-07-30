Bodrum'da gecce kulübünde silahlı saldırı

Bodrum Türkbükü'ndeki bir gecce kulübüne, gecce yarısı silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıda 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Diğer Haberler - 30 Temmuz 2017 11:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gecce kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Göltürkbükü Mahallesi'ndeki gecce kulübüne kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



3 AY ÖNCE AÇILDI

Silahlı saldırının yaşandığı gecce kulübünün geçtiğimiz 20 Mayıs'ta açılldığı, açılışa bir çok ünlü ismin katıldığı anlaşıldı.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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