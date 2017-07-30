Bodrum'da korkutan deprem!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 30 Temmuz 2017 10:30

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.15'te merkez üssü Bodrum olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Bodrum civarında hissedilen depremin, yerin 6,72 kilometre altında gerçekleştiği tespit edildi.



DHA

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