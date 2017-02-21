Bollywood, Tuba Büyüküstün'ün peşinde!

Magazin - 21 Şubat 2017 17:23

9-17 Şubat tarihleri arasında Berlin'de bu yıl 67. kez düzenlenen Berlinale International Film Festivali ve Europa Film Market'e (EFM) Türkiye adına sinemacılar Hakan ve Nur Türkşen çifti katıldı. Yazz Film olarak Türkiye'den 50'yi aşkın filmle festivale katıldıklarını açıklayan Hakan ve Nur Türkşen, Bollywood yapımcılarının Tuba Büyüküstün'ün peşinde olduklarını söylediler.Türkşen çifti şöyle konuştu; “Festivalin son günü Türkiye standımıza, Bollywood'tan yapımcılar geldi. Tuba Büyüküstün filmimiz olup olmadığını sordular. Biz de eşi Onur Saylak'la birlikte oynadığı ‘Rüzgârın Hatıraları' filminin olduğunu söyledik. Çok sevindiler ve bu filmle birlikte 20 Türk filmini satın aldılar' diye konuştular.Kaynak: Sozcu.com.tr