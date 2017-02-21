Bollywood, Tuba Büyüküstün'ün peşinde!

Berlin’de bu yıl 67’ncisi düzenlenen Berlinale International Film Festivali ve Europa Film Market’te, Hint yapımcıların Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmlere büyük ilgi duyduğu ortaya çıktı. Berlin’de bu yıl 67’ncisi düzenlenen Berlinale International Film Festivali ve Europa Film Market’te, Hint yapımcıların Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmlere büyük ilgi duyduğu ortaya çıktı.

Magazin - 21 Şubat 2017 17:23
Bollywood, Tuba Büyüküstün'ün peşinde!
9-17 Şubat tarihleri arasında Berlin'de bu yıl 67. kez düzenlenen Berlinale International Film Festivali ve Europa Film Market'e (EFM) Türkiye adına sinemacılar Hakan ve Nur Türkşen çifti katıldı. Yazz Film olarak Türkiye'den 50'yi aşkın filmle festivale katıldıklarını açıklayan Hakan ve Nur Türkşen, Bollywood yapımcılarının Tuba Büyüküstün'ün peşinde olduklarını söylediler.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Türkşen çifti şöyle konuştu; “Festivalin son günü Türkiye standımıza, Bollywood'tan yapımcılar geldi. Tuba Büyüküstün filmimiz olup olmadığını sordular. Biz de eşi Onur Saylak'la birlikte oynadığı ‘Rüzgârın Hatıraları' filminin olduğunu söyledik. Çok sevindiler ve bu filmle birlikte 20 Türk filmini satın aldılar' diye konuştular.

Kaynak: Sozcu.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım
  • Işın Karaca'dan 'Tık'lanma tepkisi!
  • Hanife'den Serkan'a veda mektubu
  • "O kavgalar danışıklı"
  • Ünlü çiftin Güney Amerika tatili
  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Pazartesi'nin galibi yine "İçerde"
  • Can Bonomo'dan Karayel itirafı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
Son paylaşımı da olay oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ekin Mert Daymaz'dan ayrılık iddialarına yanıt
  • Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım
  • Işın Karaca'dan 'Tık'lanma tepkisi!
  • Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner yine iş başında
  • Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatili
  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı
Ekin Mert Daymaz'dan ayrılık iddialarına yanıt