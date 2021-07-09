Hadise’nin eski aşkı Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile dün akşam Çeşme’de bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Çiftin, daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmesi aşk söylentilerine sebep oldu.
Çağla Şıkel’in yakınlarına “Kaan arkadaşım” dediği öğrenildi. (Gossippasta)
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım...
Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
09.07.2021 15:53 Magazin