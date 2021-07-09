Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım...

Hadise’nin eski aşkı Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile dün akşam Çeşme’de bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.Çiftin, daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmesi aşk söylentilerine sebep oldu.Çağla Şıkel’in yakınlarına “Kaan arkadaşım” dediği öğrenildi. (Gossippasta)