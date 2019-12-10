Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz barışıyor mu?

Cem Yılmaz'ın hayali sevgilisi galaya damga vurdu!

Cem Yılmaz trafik sorununa çözümü işte böyle buldu!

1,5 yıllık ilişkilerini bitiren Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın barışmalarının an meselesi olduğu iddia edildi. Konuşulanlara göre Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bebek'te bir otelde buluştu ve baş başa beraber yemek yedi. Ünlü çiftin sorunları konuşarak aşmaya çalıştıkları ve ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedikleri iddia edildi. Tarafların iddialar karşısında ne diyeceği ise merak konusu oldu.