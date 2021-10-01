Bomba İddia! Tarkan, Zeki Müren'i mi canlandıracak?

Tarkan takipçilerine içini döktü: "Ben ben gibi değilim"

Tarkan: Hep yüzüm güler sanmayın...

Tarkan kızı Liya için tütü giydi!

Sibel Can'dan Tarkan şarkısı: 'Adı Elveda Olsun'

‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekecek.Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun bir aktör bulunamadı. Sonunda Tarkan’ın kapısını çalan Uslu’nun aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia ediliyor. Tarkan, Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep etti. Bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023’te başlayacak.