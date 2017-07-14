Bora Duran delirdi!

Başarılı müzisyen,söz yazarı ve besteci Bora Duran, bir yıl aradan sonra '' İçimdeki Deli '' ismini verdiği yepyeni çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzik - 14 Temmuz 2017 12:47

İnsan, Sende Gidersen, Yan Yana, Unut Bakalım ve daha bir çok unutulmaz şarkıya imzasını atan Bora Duran’ın yeni teklisi '' İçimdeki Deli’'nin söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise kendisinin de dahil olduğu, Efe Demiryoğuran, Hüseyin Çebişci, Okay Aynur, Cihangir Aslan'dan oluşan Harem’s grubuna ait.



BORA DURAN DELİRDİ !



Etkileyici dans performansı klibe damgasını vurdu...



Gökhan Özdemir yönetmenliğinde ve Ferit Çetinkaya görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte Bora Duran’a, Begüm Canbulatoğlu ve Akay Üstünel eşsiz dans performanslarıyla eşlik etti.



Klip, harika doğa manzarasına sahip olan Kilyos Demirciköy'de bulunan Dalia Beach''de bir günde çekilerek, keyifli sahnelerle tamamlandı.



Bora Duran : '' Bu projede yeni bir ben görecekler. ''



Eğlenceli görüntülere sahip olan klip için Bora Duran ; '' Bu şarkı ile ekipçe içimizdeki deliyi ortaya çıkarıyoruz ve ekip olarak keyifli bir çalışmaya imza atmak istedik. İzleyenler ve sevenlerim de yeni bir ben görecekler bu proje de. '' diyerek yeni projesi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.



Bora Duran'ın yepyeni şarkısı ve klibi '' İçimdeki Deli '' , Razaki Müzik etiketiyle 13 Temmuz'da Fizy'de ve tüm müzik kanallarında, 20 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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