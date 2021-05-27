Bora Duran'ın yeni teklisi; "Döndüm"

Bora Duran'ın şarkısı "Döndüm" zamanın geçmediğini, sadece mekanların ve kişilerin değiştiğini vurgulayan bir şarkı.Şarkının klibinde başka bir zaman ve diyardan gelen “Seyyah” rolünde Bora Duran, uzun ve zorlu yollardan geçerek, elinde haritası ve ağsası ile, rüzgar tribünlerini ve güllerini takip ediyor, bu diyardaki sevdiğini arıyor.Senaryosunu “Semih Ellialtı” adında genç ve yetenekli senarist ile Bora Duran’ın beraber yazdıkları klibin yönetmenliğini, “Repo Film” bünyesinde “Eyüp Kaan Yoksu” ve Bora Duran yaptı.Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’ Klasik Kemençe bölümü mezunu olan Bora Duran, ilk albümü Her Sabah’ı 2010 yılında yayınladı. Beni Öldürdün, Duman Duman, Lodos gibi şarkıları ile albüm oldukça ilgi gördü. 2011 yılında sözü müziği kendisine ait Gül Senin Tenin adlı şarkıyla çok geniş kitlelere ulaştı. İkinci albümü “İnsan”da: yine sözü, müziği, düzenlemesi Bora Duran’a ait şarkılar; “Sen De Gidersen”, “Yan Yana”, “Müebbet”, “Yak Beni” ve albüme adını veren İnsan kliplendi, büyük başarılar elde etti. Gülben Ergen ile sözü müziği Bora Duran’a ait “Kalbimi Koydum” şarkısını beraber seslendiren Bora Duran, aynı yıl Ümit Besen’in çok sevilen “Başka” albümünün Müzik Prodüktörlüğünü yaparken, albümde unutulmaz “Nikah Masası” şarkısını Ümit Besen ile beraber seslendirdi. Müzisyen aynı zamanda Funda Arar, Atiye, Işın Karaca ve Mahsun Kırmızıgül albümlerine; sözü, müziği kendisine ait şarkılar ile destek oldu. 2018 yılında çıkardığı Sana Doğru şarkısı ile digital platformlarda 200 milyondan fazla dinlenen Bora Duran, “Ezginin Günlüğü”, “Yeni Türkü”, “Murathan Mungan” proje albümlerinde yer aldı, müzik üretmeye devam ediyor.Ne kadar acısa da canımSeni düşünmekten korkmadım, yorulmadım.Uyumadım gecelerce, dilimdeydin hep içimde,kötüydü sensizlik.Karanlık yollardan geçtim, içinden çok çile seçtimyorgunum yollardan değil.Yanıldım aşkından kaçtım, utandım kendimden sustumİçimden geçenleri dinledim, koştum sanaDöndün yine san sana,Öldüm yine san sanaDöndüm yine sana sana, öldüm.