Bora Uzer, Sunset Brasserie'de!

4 Mayıs Perşembe akşamı, şehrin ikonik lezzet durağında eğlence sınırları zorlanacak. İşte detaylar...

Eğlence - 03 Mayıs 2017 15:42
Bora Uzer, Sunset Brasserie'de!
Lezzetleri kadar eğlencesiyle de konuşuluyor...

Lezzetleri, ambiyansı, konsepti, yenilikleri ve har anıyla şehrin ikonik mekanları arasında ilk sırada bulunan Sunset Grill & Bar yine isminden söz ettirmeye devam ediyor. Yenilediği brasserie konsepti ve yaz menüsü ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Sunset Brasserie; eğlencesini de eksik etmiyor. Şehrin büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde harika bir gecce geçirmeye hazırlanın.

4 Mayıs Perşembe akşamı; sevilen ve ünlü DJ Bora Uzer, Sunset Brasserie'de sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu muhteşem gecceyi sakın kaçırmayın...

Sunset Grill & Bar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

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