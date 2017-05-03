Lezzetleri, ambiyansı, konsepti, yenilikleri ve har anıyla şehrin ikonik mekanları arasında ilk sırada bulunan Sunset Grill & Bar yine isminden söz ettirmeye devam ediyor. Yenilediği brasserie konsepti ve yaz menüsü ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Sunset Brasserie; eğlencesini de eksik etmiyor. Şehrin büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde harika bir gecce geçirmeye hazırlanın.
4 Mayıs Perşembe akşamı; sevilen ve ünlü DJ Bora Uzer, Sunset Brasserie'de sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu muhteşem gecceyi sakın kaçırmayın...
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