Kanal D'de yayınlanan “Vatanım Sensin”in Leon’u Boran Kuzum, önceki akşam Afife Tiyatro Ödülleri törenindeydi.
Kuzum, tören sonrası after party’ye kız arkadaşıyla katıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan Kuzum “Lütfen bana adını sormayın. Kendisi kolejden arkadaşım” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı
Vatanım Sensin'in Teğmen Leon'u Boran Kuzum, gerçek sevgilisiyle katıldığı bir ödül töreninde görüntülendi.Magazin - 26 Nisan 2017 07:00
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