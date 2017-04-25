Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı

Vatanım Sensin'in Teğmen Leon'u Boran Kuzum, gerçek sevgilisiyle katıldığı bir ödül töreninde görüntülendi.

Magazin - 26 Nisan 2017 07:00
Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı
Kanal D'de yayınlanan “Vatanım Sensin”in Leon’u Boran Kuzum, önceki akşam Afife Tiyatro Ödülleri törenindeydi.

Kuzum, tören sonrası after party’ye kız arkadaşıyla katıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan Kuzum “Lütfen bana adını sormayın. Kendisi kolejden arkadaşım” dedi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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