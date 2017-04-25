Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı

Magazin - 26 Nisan 2017 07:00

Kanal D'de yayınlanan “Vatanım Sensin”in Leon’u Boran Kuzum, önceki akşam Afife Tiyatro Ödülleri törenindeydi.Kuzum, tören sonrası after party’ye kız arkadaşıyla katıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan Kuzum “Lütfen bana adını sormayın. Kendisi kolejden arkadaşım” dedi.Kaynak: hurriyet.com.tr