Bornova Beckerspor'dan 2 imza

Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Bornova Beckerspor, pivot Emel Türkyılmaz ve uzun forvet Yeliz Doğan'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Diğer Sporlar - 26 Temmuz 2017 18:45
Bornova Beckerspor'dan 2 imza
Geçen sezon MBK Doğuş Hastanesi forması giyen 25 yaşında, 1.93 boyundaki Emel, Antalya Koleji'nde yetişip Fenerbahçe, Beşiktaş, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.

23 yaşında, 1.83 boyundaki Yeliz ise Antalya Koleji'nde basketbola başlayıp kariyerine ABD'de kolejde devam etti. Antrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu'nu getiren İzmir ekibi, transferde daha önce Beşiktaş'tan Shavonte Zellous ve Iva Perovanovic, A Milli Takım Kaptanı Şaziye Üner, MBK'dan Asena Yalçın, ASKİ'den Kübra Erat, WNBA'den Michelle Snow, Adriana Knezevic ve Yakındoğu'dan Duygu Fırat'ı aldı.

Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Bornova Beckerspor

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