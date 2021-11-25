'Börü 2039'un ilk teaser'ı yayınlandı!

‘BÖRÜ2039’ için geri sayım başladı. Alper Çağlar’ın yaratıcısı olduğu bilim kurgu ve aksiyon türündeki diziden ilk teaser paylaşıldı. Yaklaşık 1 sene süren çalışmalar sonucunda fütüristik bir İstanbul’un ve dünyanın anlatıldığı dizi, aksiyonun maksimum düzeyde olduğu, görkemli çatışma sahneleri ve prodüksiyon tasarımıyla uzun süre konuşulacak.Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi hem eski seri başrollerini hem de sürpriz yepyeni karakterleri buluşturan projede pek çok önemli teknolojinin kullanılarak yaratıldığı dünya herkesi büyüleyecek.Çekimleri devam eden projenin yaratıcısı Alper Çağlar, ‘BÖRÜ2039’u şu sözlerle özetliyor: "Seyircimizin BÖRÜ'ye olan aşkı bizim için en önemli şey. Onların bizden beklediği kalite uğruna çok çalışıyoruz. 2018'de yükselttiğimiz çıtayı, daha da yukarı taşıyarak yine biz aşalım dedik."