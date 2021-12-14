Kadrosunda Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Cenay Türksever, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi isimlerin buluştuğu Börü 2039'un sürprizi ortaya çıktı.Dağ filmiyle akıllarda yer eden başarılı yönetmen ve yapımcı Alper Çağlar’ın yeni dijital dizisinde keskin nişancı Asena’ya hayat veren ve senaryo gereği ölen Ahu Türkpençe geri dönecek.