"Börü 2039"un teaserı ve afişi yayınlandı!

‘BÖRÜ 2039’ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilk teaser’ıyla şimdiden izleyiciyi yenilikçi, öncü ve nefes kesici bir dünyaya davet eden, bilim kurgu ve aksiyonu aynı potada eriterek seyirciye aksiyonu yüksek bir hikaye sunmaya hazırlanan ‘BÖRÜ 2039’un teaser afişi paylaşıldı. Türkiye’de bilim kurgu ve aksiyonu zirveye taşımaya hazırlanan yapımın fark yaratacak atmosferinin habercisi olan afiş, projeye dair heyecanı giderek artırıyor.Kadrosunda Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Cenay Türksever, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi isimlerin buluştuğu proje alışılmışın dışındaki dünyası ve hikayesinin yanı sıra çekimlerde kullanılan teknolojilerle de izleyenleri benzersiz bir deneyimin parçası yapacak.Murat Arkın, Ozan Ağaç, Emir Benderlioğlu, Ahmet Pınar gibi eski BÖRÜ üyelerine yanı sıra kadroda Cansel Elçin gibi Alper Çağlar'ın hakkında “ne mutlu ki ekibimiz kendisiyle tanıştı" dediği yeni gelen sürpriz oyuncular da var.‘BÖRÜ 2039’, 28 Aralık’ta seyirciyle buluşacak ilk bölümüyle izleyenleri İstanbul ve dünyanın gizemli geleceğine doğru bir yolculuğa davet edecek.