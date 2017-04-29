Boston Türk Film ve Müzik Festivali sonra erdi

ABD'nin Boston kentinde düzenlenen ve yaklaşık 6 hafta süren, toplam 25 film ve beş konserin yer aldığı, 7'si yönetmen ve 22'si müzisyen olmak üzere toplam 31 sanatçının konuk olarak katıldığı 16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali sona erdi.

Sinema - 29 Nisan 2017 12:10

Programda yer alan 18 filmin Kuzey Amerika ve/veya A.B.D. ilk gösterimleri yapıldı. Büyük beğeni toplayan ve ilgi gören filmler seyircilerden alkış aldı. Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'nün 11'incisinin sahibi bu yıl Uğur Yücel oldu. Ayrıca 11. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda ödül kazanan filmlerin yönetmenlerine de ödülleri festivalde sunuldu.



Yönetmenler Yüksel Aksu, Ahmet Boyacıoğlu, Kıvanç Sezer ile Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda en iyi film jüri ve seyirci ödüllerini kazanan filmlerin yönetmenleri Özlem Sarıyıldız, Emre Kayış ve Atilla Ünsal festivalin konukları arasında yer aldı. Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde konuk yönetmenlerle film gösterimleri sonrasında söyleşiler yapıldı ve Türk Sineması üzerine bir de panel düzenlendi.



Festival'in müzik bölümündeki seçkin konserler dinleyicilerin beğenisini kazandı. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konzertmeisteri Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal'ın verdiği resital büyük ilgi gördü. Programda Beethoven ve Prokofiev'in yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un eserleri de seslendirildi.



Festival programı kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın neyzeni Burcu Karadağ Berklee Müzik Okulu'nda ilk kez bir ney atölyesini yönetti.



Daha sonra Boston Goethe Enstitüsü'nde, 'Ney ve Kanun İkilisi'nden unutulmayacak bir konser yer aldı. Neyzen Burcu Karadağ ve Kanuni Tahir Aydoğdu'nun gerek bireysel gerekse karşılıklı taksimleri ve saz musikimizin en güzel örneklerinin yer aldığı konserin yerleri günler öncesinden tükendi. Konser öncesinde ise Burcu Karadağ ve Tahir Aydoğdu'nun birlikte yönettiği bir ney ve kanun atölyesi de yer aldı.



Festival müzik programı, Neotolia grubunun yeni albümlerini tanıttıkları konserleri ile sona erdi. Bir çok ünlü konuk sanatçının da yer aldığı albüm ve konser müzikseverlerden tam not aldı.



Festival fotoğraf sanatçısı Erkut Onart'ın Boston Üniversitesi Howard Thurman Center'da 3 Nisan'dan beri devam eden “Anadolu - Medeniyetlerin ve Kültürlerin Kavşağıö isimli solo sergisinin 23 Nisan'da kapanmasıyla sona erdi.



17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nin tarihleri 16 Mart - 23 Nisan 2018 olarak açıklandı.



Kaynak:DHA

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